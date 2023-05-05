ua ru
Пт, 05 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Частину України охопила повітряна тривога: повідомляють про зліт російських бомбардувальників

Новость на русском →
П'ятниця 05 травня 2023 17:04
Частину України охопила повітряна тривога: повідомляють про зліт російських бомбардувальників Ілюстративне фото: частину України охопила повітряна тривога (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У низці областей України у п'ятницю, 5 травня, оголосили повітряну тривогу. Тим часом моніторингові канали повідомляють про можливий зліт чотирьох ворожих бомбардувальників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту карту тривог.

Оновлено від 18:05. По Україні пішли відбої тривог.

Оновлено від 17:36. Київська ОВА попереджає про ракетну небезпеку. Мешканців просять пройти в укриття та перебувати там до закінчення повітряної тривоги.

Оновлено від 17:29. Керівник Офісу президента Андрій Єрмак також закликає не ігнорувати повітряну тривогу.

Оновлено від 17:23. Місцеві Telegram-канали повідомляють, що росіяни завдали ракетного удару по Краматорському району.

Оновлено від 17:08. Тривогу оголосили у Києві та області, а також на Житомирщині та Вінниччині.

Частину України охопила повітряна тривога: повідомляють про зліт російських бомбардувальників

Голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук закликає не ігнорувати тривогу.

Водночас моніторингові канали повідомляють про зліт російських літаків Ту-22М3 та пуск ракет з Каспійського напрямку.

Наразі карта повітряних тривог виглядає так.

Частину України охопила повітряна тривога: повідомляють про зліт російських бомбардувальників

Нагадаємо, під час тривогу у Слов'янську пролунали вибухи.

До того ж, у Херсоні вже двічі за сьогодні повідомляли про вибухи.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України воздушная тревога
NEWS
Знищено 620 окупантів, 16 артсистем та 17 БПЛА: нові втрати ворога від Генштабу
Знищено 620 окупантів, 16 артсистем та 17 БПЛА: нові втрати ворога від Генштабу
DAILY
Як Захід повірив у перемогу України. Інсайди про поставки зброї та переговори зі США і Європою
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Як Захід повірив у перемогу України. Інсайди про поставки зброї та переговори зі США і Європою