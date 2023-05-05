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Российские оккупанты ударили по Краматорску

Фото: иллюстрированное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Краматорский район Донецкой области подвергся ракетному удару. Сейчас другие подробности неизвестны.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Новости Донбасса".

"Краматорский район подвергся российскому ракетному удару, сообщает корреспондент "Новости Донбасса". По предварительной информации мониторинговых групп, были осуществлены пуски ракет Х-22 с Ту-22м3 по Краматорску", - отмечает канал.

Стоит отметить, что официального подтверждения ракетного удара пока нет. Тем временем в ряде областей, в том же числе и в Донецкой области, объявлена воздушная тревога.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Славянске, во время воздушной тревоги, раздались взрывы.

Также сегодня, 5 мая, в больнице скончалась девочка, которая была ранена в результате удара россиян по Краматорску 29 апреля. Тогда же враг ночью ударил по городу дронами-камикадзе.

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Война в УкраинеДонецкая областьКраматорск