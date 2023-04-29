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Окупанти вночі дронами атакували Краматорськ: поранено жінку та дитину, є руйнування

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Краматорськ, Субота 29 квітня 2023 17:04
Окупанти вночі дронами атакували Краматорськ: поранено жінку та дитину, є руйнування Фото: Обстріл Краматорська (facebook.com/kramatorsk.rada)
Автор: Дмитро Браславський

У суботу, 29 квітня, російські війська вночі атакували Краматорськ (Донецька область) дронами-камікадзе. Внаслідок атаки було поранено жінку та дитину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Краматорської міської ради.

"Наслідки нічного обстрілу Краматорська. Поранено жінку та дитину, яких з опіками доставлено до лікарні. Стан важкий", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що було пошкоджено 3 приватні будинки, один з яких зруйновано вщент.

Пізніше Управління освіти Краматорської міської ради повідомило, що в надтяжкому стані їх мати і дитину доставлено у лікарню з опіками. Далі їх будуть везти у місто Дніпро.

Нагадаємо, що у суботу, 29 квітня, російські військові завдали удару по Чернігівській області. Внаслідок ворожої атаки загинув чоловік, а підліток отримав поранення.

У суботу, 29 квітня, російські війська обстріляли Херсонську область с РСЗВ. Внаслідок ворожої атаки загинув чоловік.

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