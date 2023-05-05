Російські окупанти вдарили по Краматорську

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Новини Донбасу".

Варто відзначити, що офіційного підтвердження ракетного удару наразі немає. Тим часом в низці областей, у тому ж числі й в Донецькій області, оголошено повітряну тривогу .

"Краматорський район зазнав російського ракетного удару, повідомляє кореспондент "Новини Донбасу". За попередньою інформацією моніторингових груп, було здійснено пуски ракет Х-22 з Ту-22м3 по Краматорську", - відзначає канал.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Слов'янську, під час повітряної тривоги, пролунали вибухи.

Також сьогодні, 5 травня, в лікарні померла дівчинка, яка була поранена внаслідок удару росіян по Краматорську 29 квітня. Тоді ж ворог вночі вдарив по місту дронами-камікадзе.

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