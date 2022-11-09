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Російські окупанти продовжують прибувати до Білорусі (відео маршруту)

Фото: російські військові продовжують прибувати до Білорусі в обхід Мінська (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Російські військові продовжують прибувати до Білорусі в обхід Мінська.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СтратКом ЗСУ.

"Триває прибуття військовослужбовців та військової техніки ЗС РФ до Білорусі", - йдеться в повідомленні.

За даними СтратКому, на цей час йде фіксація станцій завантаження та відправлення військових ешелонів, що прибувають з 14 жовтня до Білорусі виключно з центрального федерального округу та приволзького федерального округу.

Як повідомлялось, залізниця в Білорусі вже майже місяць, починаючи з 13 жовтня, перебуває під посиленою охороною КДБ, МВС та ССО. Також на коліях ставлять "секрети" вздовж рейок та ввели заборону на проходження ешелонів через міста.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Білорусь розгортає додаткові засоби радіоелектронної боротьби поруч з кордоном з Україною.

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