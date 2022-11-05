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Ставлять "секрети" та охороняють. У Білорусі посилили контроль за залізницею

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Білорусь, Субота 05 листопада 2022 14:32
Ставлять "секрети" та охороняють. У Білорусі посилили контроль за залізницею Фото: у Білорусі посилили контроль за залізницею (t.me/Hajun_BY)
Автор: Наталія Гурковська

Залізниця в Білорусі вже майже місяць, починаючи з 13 жовтня, перебуває під посиленою охороною КДБ, МВС та ССО. Також на коліях ставлять "секрети" вздовж рейок та ввели заборону на проходження ешелонів через міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторингову групу "Беларускі Гаюн".

"Вздовж залізничних шляхів на критично важливих ділянках обладнуються так звані "секрети" для ведення "прихованої" охорони інфраструктури. Вночі під посилену охорону беруть: тягові підстанції, мости, шляхопроводи, пости централізації та інші критично важливі об'єкти інфраструктури", - йдеться у повідомленні.

Крім того, співробітники "силових" відомств Лукашенка по дорозі вагонів з боєприпасами перебувають на: перегонах, постах електричної централізації (ЕЦ), залізничних переїздах, станціях, зупинкових пунктах та на "кривих" ділянках колії. Також для моніторингу критично важливої ​​інфраструктури (вночі) та маршрутів ВЕШ (у будь-який час) використовуються квадрокоптери.

"За наявності вільних маневрових локомотивів їх намагаються пускати (за 1-2 блок-дільниці) попереду військового ешелону, що йде. Встановлено заборону на проходження вагонів через великі міста (для ускладнення ідентифікації військової техніки)", - додають автори.

Відомо, що заходи вже негативно вплинули на роботу співробітників білоруської залізниці. Наприклад, минулого тижня, на співробітника ЖД, при виконанні ним робіт на коліях, накинулися "силовики" в балаклавах і без розпізнавальних знаків, скрутивши людину із застосуванням сили та спецзасобів.

"Співробітника БелЖД у жорсткій формі обшукали, розпитували, що він робить на перегоні і тільки потім зажадали службове посвідчення. Більше того, уточнивши у керівництва, що це не "диверсант", людину відпустили не вибачаючись, а ще й публічно образивши", - кажуть у "Беларускі Гаюн".

Як повідомлялося, прикордонники Литви не пропустили в країну вагони з російською військовою символікою. Потяги прямували з РФ до Білорусі.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Білорусь розгортає додаткові засоби радіоелектронної боротьби поруч з кордоном з Україною.

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