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Российские оккупанты продолжают прибывать в Беларусь (видео маршрута)

Фото: российские военные продолжают прибывать в Беларусь в обход Минска (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Российские военные продолжают прибывать в Беларусь в обход Минска.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СтратКом ВСУ.

"Продолжается прибытие военнослужащих и военной техники ВС РФ в Беларусь", - говорится в сообщении.

По данным Страткома, в настоящее время идет фиксация станций загрузки и отправки военных эшелонов, прибывающих с 14 октября в Беларусь исключительно из центрального федерального округа и приволжского федерального округа.

Как сообщалось, железная дорога в Беларуси уже почти месяц, начиная с 13 октября, находится под усиленной охраной КГБ, МВД и ССО. Также на путях ставят "секреты" вдоль рельсов и ввели запрет на следование эшелонов через города.

Напомним, ранее стало известно, что Беларусь разворачивает дополнительные средства радиоэлектронной борьбы рядом с границей с Украиной.

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