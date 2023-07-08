Російські окупанти продовжують мінувати Запорізьку АЕС, - ГУР
Російські окупанти продовжують мінувати Запорізьку АЕС та об'єкти на території станції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Головного управління розвідки МО.
Згідно з даними ГУР, ворог доставляє на територію станції ще більше мін та вибухових речовин.
Фото: схема МВС ЗАЕС станом на 29.06.2023 (t.me/DIUkraine)
"В технічних приміщеннях та у машинних залах встановлені мінно-вибухові загородження, які складаються з керованих дистанційно та некерованих протипіхотних мін спрямованого типу", - пише розвідка.
Здебільшого ворог використовує міни спрямованого типу радянських зразків, а саме:
- МОН-50;
- МОН-90;
- МОН-100;
- МОН-200.
Загроза теракту на ЗАЕС
Згідно з заявою президента Володимира Зеленського, російські окупанти планують влаштувати теракт на ЗАЕС з наступним викидом радіації. Також цю інформацію підтвердив керівник ГУР Кирило Буданов. За словами останнього, ворог додатково замінував ставок-охолоджувач на станції.
Також нещодавно супутники зафіксували невідомі об'єкти на даху четвертого реактора Запорізької АЕС. Фотографії були зроблені 5 липня - на наступний день після попередження Володимира Зеленського.
Інспектори Міжнародного агентства з атомної енергії заявили про те, що нібито не побачили жодних доказів наявності протипіхотних мін на території станції. Водночас МАГАТЕ запросило в російських військових додатковий доступ до дахів реакторів ЗАЕС.
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