UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Російські окупанти поцілили у дитячий садок в Херсонській області

Фото: російські окупанти поцілили у дитячий садок в Херсонській області (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російські окупанти вдарили по селі Велетенське Білозерської громади Херсонської області. Поцілили по дитячому садку.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Херсонської обласної військової адміністрації.

Як пишуть в ОВА, на щастя, ніхто внаслідок обстрілу не постраждав, однак пошкоджені дитячий садок й приватні будинки.

"Через ворожий удар пошкоджена будівля дитячого садка. У приватних будинках вибиті вікна, пошкоджено паркан та бетонні ворота. На щастя, обійшлося без постраждалих", - пише пресслужба.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що сьогодні в селі Мала Сейдеминуха Херсонській області 57-річний цивільний підірвався на ворожій міні.

Минулої доби російські окупанти 76 разів обстріляли територію Херсонської області. Загалом запустили 275 снарядів з важкої артилерії та "Градів".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяХерсонська областьВійна в Україні