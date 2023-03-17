Гатили з артилерії та "Градів". Окупанти випустили по Херсону та області 275 снарядів, є постраждалі

Фото: Окупанти випустили по Херсону та області 275 снарядів (Getty Image)

Російські окупанти протягом минулої доби 76 разів обстріляли територію Херсонської області. Загарбники випустили 275 снарядів з важкої артилерії та "Градів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

Зі слів посадовця, місто Херсон противник атакував 13 разів. Прокудін розповів, що 47 ворожих снарядів влучили у житлові квартали, приватні та багатоквартирні будинки. Також пошкоджено об'єкт соціальної інфраструктури. "На жаль, одна людина зазнала поранення", - додав глава ОВА. Окрім цього, з деокупованої території Херсонської області 16 березня було евакуйовано 56 цивільних.