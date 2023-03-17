В Херсонській області цивільний підірвався на російській міні

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Херсонської обласної військової адміністрації.

"У селі Мала Сейдеминуха Калинівської громади 57-річний чоловік збирав дрова, як раптом наступив на міну, залишену російськими окупантами", - пише пресслужба.

Внаслідок вибуху чоловік втратив частину лівої ноги й отримав осколкові поранення правої гомілки. В тяжкому стані цивільного було госпіталізовано до найближчого медичного закладу. Наразі лікарі борються за його життя.

ОВА додає, що мінна небезпека в Херсонській області залишається вкрай високою.

"Тому неухильно дотримуйтеся елементарних правил безпеки. Зараз не варто відвідувати поля, лісосмуги та інші місця, що ще не обстежили сапери. Якщо побачили вибухонебезпечний предмет, обережно відійдіть на кілька метрів та покличте рятувальників або правоохоронців. У жодному разі не чіпайте його самостійно", - пише ОВА.