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Российские оккупанты попали по детскому саду в Херсонской области

Фото: российские оккупанты попали по детскому саду в Херсонской области (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские оккупанты ударили по селу Велетенское Белозерской громады Херсонской области. Попали по детскому саду.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Херсонской областной военной администрации.

Как пишут в ОВА, к счастью, никто в результате обстрела не пострадал, однако повреждены детский сад и частные дома.

"Из-за вражеского удара повреждено здание детского сада. В частных домах выбиты окна, повреждены забор и бетонные ворота. К счастью, обошлось без пострадавших", - пишет пресс-служба.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что сегодня в селе Малая Сейдеминуха Херсонской области 57-летний гражданский подорвался на вражеской мине.

За прошедшие сутки российские оккупанты 76 раз обстреляли территорию Херсонской области. В общей сложности запустили 275 снарядов из тяжелой артиллерии и "Градов".

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