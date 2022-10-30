UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Окупанти обстрілюють звільнені райони Херсонської області. Є постраждалі

Фото: звільнені райони Херсонської області зазнають обстрілів з важкої артилерії і реактивних систем залпового вогню (GettyImage)
Автор: Тетяна Зарембо

Російська армія обстріляла важкою артилерією і реактивними системами залпового вогню населені пункти Новоолександрівської громади у Херсонській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь".

Російські військові обстрілюють звільнену територію Херсонської області з лівого берега Дніпра. Внаслідок обстрілу постраждали три цивільні людини, пошкоджені приватні обійстя.

Крім того, у селище Каланчак Херсонської області прибули близько сотні росгвардійців із Грозного. А у тимчасово окупованих Херсоні, Бериславі, Каховському та Генічеському районах у квартири та будинки місцевих жителів заселяються по 10-15 російських військових. Вони користуються майном власників, а також вивозять з помешкань усі цінні речі.

Сьогодні, 30 жовтня вранці, загарбники двічі обстріляли Марганецьку громаду з реактивних систем залпового вогню. Внаслідок атаки жінка зазнала поранень.

Ввечері 30 жовтня Краснопільська громада Сумської області зазнала мінометних обстрілів.

Крім того, сьогодні росіяни знову обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області. Внаслідок обстрілу пошкоджено багатоповерховий та дев'ять приватних будинків, господарські споруди, гаражі, газопроводи.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсон