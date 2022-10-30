Окупанти обстрілюють звільнені райони Херсонської області. Є постраждалі

Російська армія обстріляла важкою артилерією і реактивними системами залпового вогню населені пункти Новоолександрівської громади у Херсонській області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь".
Російські військові обстрілюють звільнену територію Херсонської області з лівого берега Дніпра. Внаслідок обстрілу постраждали три цивільні людини, пошкоджені приватні обійстя.
Крім того, у селище Каланчак Херсонської області прибули близько сотні росгвардійців із Грозного. А у тимчасово окупованих Херсоні, Бериславі, Каховському та Генічеському районах у квартири та будинки місцевих жителів заселяються по 10-15 російських військових. Вони користуються майном власників, а також вивозять з помешкань усі цінні речі.
Сьогодні, 30 жовтня вранці, загарбники двічі обстріляли Марганецьку громаду з реактивних систем залпового вогню. Внаслідок атаки жінка зазнала поранень.
Ввечері 30 жовтня Краснопільська громада Сумської області зазнала мінометних обстрілів.
Крім того, сьогодні росіяни знову обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області. Внаслідок обстрілу пошкоджено багатоповерховий та дев'ять приватних будинків, господарські споруди, гаражі, газопроводи.
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