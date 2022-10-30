Окупанти зранку вдарили по Нікопольському району: що відомо

Ранком у неділю, 30 жовтня, росіяни знову обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області. Поранено жінку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка в Telegram .

"Це 73-річна жінка. Вона у лікарні. Пошкоджені будинки. Деталі обстрілу з’ясовуються", - додав очільник регіону.

За словами Резніченка, попередньо, одна людина поранена.

"Ранком росіяни знову вгатили по Нікопольському району. Під вогонь потрапила Марганецька громада", - розповів він.

Як повідомлялося, російські війська в ніч проти 30 жовтня обстріляли Нікополь (Дніпропетровська область) з важкої артилерії. Внаслідок атак окупантів є руйнування.

Нагадаємо, раніше росіяни жорстоко обстріляли Нікополь "Градами" та "Шахедами". Внаслідок атак були пошкоджені будинки, автомобілі, харчове підприємство та водопровід.

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