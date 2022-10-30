Поліція показала фото наслідків нічного обстрілу Нікополя

Окупанти сьогодні вночі, 30 жовтня, вкотре обстріляли зі ствольної артилерії житлові квартали Нікополя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Нікопольської РВА Євгена Євтушенка.

Вранці о 08:16 ворог обстріляв житловий квартал Марганця з реактивних систем залпового вогню. Снарядами пошкоджено п'ять багатоповерхівок та автомобілі. Осколками поранено жінку. Наразі на місцях влучення правоохоронці збирають речові докази.

Внаслідок обстрілу пошкоджено один багатоповерховий та дев'ять приватних будинків, господарські споруди, гаражі, газопроводи. У будинках вилетіли вікна, уламками пошкоджені фасади та покрівля. Пошкоджено будівлю та транспорт комунального підприємства міста.

Раніше ми писали, що вранці у неділю, 30 жовтня, росіяни знову обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області.

Також повідомлялося, що раніше окупанти жорстоко обстріляли Нікополь "Градами" та "Шахедами". Внаслідок атак були пошкоджені будинки, автомобілі, харчове підприємство та водопровід.

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