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Поліція показала фото наслідків нічного обстрілу Нікополя

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Нікополь, Неділя 30 жовтня 2022 16:38
Поліція показала фото наслідків нічного обстрілу Нікополя Фото: поліція показала фото наслідків нічного обстрілу Нікополя (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Окупанти сьогодні вночі, 30 жовтня, вкотре обстріляли зі ствольної артилерії житлові квартали Нікополя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Нікопольської РВА Євгена Євтушенка.

Внаслідок обстрілу пошкоджено один багатоповерховий та дев'ять приватних будинків, господарські споруди, гаражі, газопроводи. У будинках вилетіли вікна, уламками пошкоджені фасади та покрівля. Пошкоджено будівлю та транспорт комунального підприємства міста.

Поліція показала фото наслідків нічного обстрілу Нікополя Вранці о 08:16 ворог обстріляв житловий квартал Марганця з реактивних систем залпового вогню. Снарядами пошкоджено п'ять багатоповерхівок та автомобілі. Осколками поранено жінку. Наразі на місцях влучення правоохоронці збирають речові докази.

Поліція показала фото наслідків нічного обстрілу НікополяПоліція показала фото наслідків нічного обстрілу Нікополя

Раніше ми писали, що вранці у неділю, 30 жовтня, росіяни знову обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області.

Також повідомлялося, що раніше окупанти жорстоко обстріляли Нікополь "Градами" та "Шахедами". Внаслідок атак були пошкоджені будинки, автомобілі, харчове підприємство та водопровід.

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Нікополь Дніпропетровська область Обстріл Війська РФ Вторгнення Росії до України
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