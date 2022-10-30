Росіяни обстріляли Марганецьку громаду з РСЗВ: є поранена та руйнування

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Дніпропетровської обласної ради Миколу Лукашука .

Постраждалій пенсіонерці - 73 роки. Вона зазнала уламкового поранення, наразі перебуває в лікарні під наглядом медиків.

Вогнем окупантів пошкоджено півдесятка п‘ятиповерхівок і вісім легкових авто.

Також від ворожого обстрілу на підприємстві були пошкоджені виробничі будівлі.

Нагадаємо, сьогодні росіяни знову обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області. Внаслідок обстрілу пошкоджено багатоповерховий та дев'ять приватних будинків, господарські споруди, гаражі, газопроводи..

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