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Росіяни обстріляли Марганецьку громаду з РСЗВ: є поранена та руйнування

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Дніпропетровська область, Неділя 30 жовтня 2022 20:39
Росіяни обстріляли Марганецьку громаду з РСЗВ: є поранена та руйнування Фото: росіяни обстріляли Марганецьку громаду з РСЗВ (t.me/mykola_lukashuk)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські окупанти вранці 30 жовтня двічі обстріляли Марганецьку громаду з реактивних систем залпового вогню. Внаслідок атаки жінка зазнала поранень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Дніпропетровської обласної ради Миколу Лукашука.

Постраждалій пенсіонерці - 73 роки. Вона зазнала уламкового поранення, наразі перебуває в лікарні під наглядом медиків.

Вогнем окупантів пошкоджено півдесятка п‘ятиповерхівок і вісім легкових авто.

Також від ворожого обстрілу на підприємстві були пошкоджені виробничі будівлі.

Нагадаємо, сьогодні росіяни знову обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області. Внаслідок обстрілу пошкоджено багатоповерховий та дев'ять приватних будинків, господарські споруди, гаражі, газопроводи..

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Дніпропетровська область Війна Росії проти України
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