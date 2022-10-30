Росіяни вдень обстріляли Сумську область, є поранений

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативно-тактичне угруповання "Суми" .

Сьогодні, 30 жовтня, вранці загарбники двічі обстріляли Марганецьку громаду з реактивних систем залпового вогню. Внаслідок атаки жінка зазнала поранень.

Крім того, сьогодні росіяни знову обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області. Внаслідок обстрілу пошкоджено багатоповерховий та дев'ять приватних будинків, господарські споруди, гаражі, газопроводи.

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