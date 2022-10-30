Окупанти обстрілюють звільнені райони Херсонської області. Є постраждалі

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь" .

Російські військові обстрілюють звільнену територію Херсонської області з лівого берега Дніпра. Внаслідок обстрілу постраждали три цивільні людини, пошкоджені приватні обійстя.

Крім того, у селище Каланчак Херсонської області прибули близько сотні росгвардійців із Грозного. А у тимчасово окупованих Херсоні, Бериславі, Каховському та Генічеському районах у квартири та будинки місцевих жителів заселяються по 10-15 російських військових. Вони користуються майном власників, а також вивозять з помешкань усі цінні речі.