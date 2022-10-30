ua ru
Нд, 30 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Окупанти обстрілюють звільнені райони Херсонської області. Є постраждалі

Новость на русском →
Україна, Неділя 30 жовтня 2022 21:45
Окупанти обстрілюють звільнені райони Херсонської області. Є постраждалі Фото: звільнені райони Херсонської області зазнають обстрілів з важкої артилерії і реактивних систем залпового вогню (GettyImage)
Автор: Тетяна Зарембо

Російська армія обстріляла важкою артилерією і реактивними системами залпового вогню населені пункти Новоолександрівської громади у Херсонській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь".

Російські військові обстрілюють звільнену територію Херсонської області з лівого берега Дніпра. Внаслідок обстрілу постраждали три цивільні людини, пошкоджені приватні обійстя.

Крім того, у селище Каланчак Херсонської області прибули близько сотні росгвардійців із Грозного. А у тимчасово окупованих Херсоні, Бериславі, Каховському та Генічеському районах у квартири та будинки місцевих жителів заселяються по 10-15 російських військових. Вони користуються майном власників, а також вивозять з помешкань усі цінні речі.

Сьогодні, 30 жовтня вранці, загарбники двічі обстріляли Марганецьку громаду з реактивних систем залпового вогню. Внаслідок атаки жінка зазнала поранень.

Ввечері 30 жовтня Краснопільська громада Сумської області зазнала мінометних обстрілів.

Крім того, сьогодні росіяни знову обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області. Внаслідок обстрілу пошкоджено багатоповерховий та дев'ять приватних будинків, господарські споруди, гаражі, газопроводи.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсон
NEWS
Вихід суден з зерном з морських портів України призупинено, - Міноборони Туреччини
Вихід суден з зерном з морських портів України призупинено, - Міноборони Туреччини
DAILY
Програма без кредиту. Про що Україна домовилася з МВФ і чи вистачить грошей на 2023 рік
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Програма без кредиту. Про що Україна домовилася з МВФ і чи вистачить грошей на 2023 рік