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Оккупанты обстреливают освобожденные районы Херсонской области. Есть пострадавшие

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Украина, Воскресенье 30 октября 2022 21:45
Оккупанты обстреливают освобожденные районы Херсонской области. Есть пострадавшие Фото: освобожденные районы Херсонской области подвергаются обстрелам из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

Российская армия обстреляла тяжелой артиллерией и реактивными системами залпового огня населенные пункты Новоалександровской общины в Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг".

Российские военные обстреливают освобожденные территории Херсонской области с левого берега Днепра. В результате обстрела пострадали три мирных жителя, повреждены частные подворья.

Кроме того, в поселок Каланчак Херсонской области прибыли около сотни росгвардейцев из Грозного. А во временно оккупированных Херсоне, Бериславе, Каховском и Геническом районах квартиры и дома местных жителей заселяются по 10-15 российских военных. Они пользуются имуществом владельцев, а также вывозят из помещений все ценные вещи.

Сегодня, 30 октября утром, захватчики дважды обстреляли Марганецкую общину из реактивных систем залпового огня. В результате атаки женщина получила ранения.

Вечером 30 октября Краснопольская община Сумской области подверглась минометным обстрелам.

Кроме того, сегодня россияне снова обстреляли Никопольский район Днепропетровской области. В результате обстрела повреждены многоэтажные и девять частных домов, хозяйственные постройки, гаражи, газопроводы.

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