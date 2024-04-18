Російські окупанти атакували Прикарпаття дронами: в ОВА розповіли про наслідки

Російські війська у четвер, 18 квітня, атакували Івано-Франківську область, цілячись по об'єктах енергетики. Почалися пожежі через падіння уламків, але ніхто не постраждав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення глави Івано-Франківської ОДА Світлани Оніщук у Telegram .

"Ранок для Прикарпаття почався неспокійно. На світанку ворог атакував Івано-Франківщину ударними безпілотниками. Ціллю були об’єкти критичної інфраструктури", - розповіла вона.

За словами голови ОВА, усі повітряні цілі знешкоджені, але унаслідок падіння уламків виникли пожежі.

"На щастя, обійшлося без постраждалих. На місці працюють відповідні служби. Ситуація контрольована", - додала Онищук.

Обстріл України

Російські війська знову атакували Україну, використавши дрони-камікадзе. Вибухи лунали у Івано-Франківській області та гучно було у Хмельницькій області. Як зазначили в Силах оборони півдня України, цієї ночі двома хвилями із інтервалом в 3 години окупанти спрямували групи ударних БПЛА типу "Shahed-131/136" з півдня в центральні та західні регіони країни.

Нагадаємо, що росіяни не вперше атакують Прикарпаття. Так, під час масованого обстрілу України 22 березня в регіоні зафіксували попадання по об'єкту критичної інфраструктури. Тоді постраждала одна людина.