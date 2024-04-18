Під час російської атаки ударними БПЛА в Івано-Франківську і області пролунали вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне .

"На Івано-Франківщині чутно звуки вибухів, повідомили кореспонденти Суспільного", - йдеться у дописі. Також повідомляється про вибух в Івано-Франківську.

Раніше Повітряні сили ЗСУ повідомляли, що ударні БПЛА рухаються на Івано-Франківську область курсом на Коломию та Івано-Франківськ. У ПС закликали жителів Івано-Франківська терміново спуститися в укриття.

Зараз, о 6:55, ПС попереджають про ще одну хвилю "Шахедів" на півночі міста та з південно-східного напрямку.

Оновлено о 07:09. Суспільне повідомило про ще один звук вибуху в Івано-Франківську.