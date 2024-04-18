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Российские оккупанты атаковали Прикарпатье дронами: в ОВА рассказали о последствиях

Прикарпатье, Четверг 18 апреля 2024 08:45
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Российские оккупанты атаковали Прикарпатье дронами: в ОВА рассказали о последствиях Фото: оккупанты атаковали дронами Ивано-Франковскую область 18 апреля (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Российские войска в четверг, 18 апреля, атаковали Ивано-Франковскую область, целясь по объектам энергетики. Начались пожары из-за падения обломков, но никто не пострадал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение главы Ивано-Франковской ОГА Светланы Онищук в Telegram.

"Утро для Прикарпатья началось неспокойно. На рассвете враг атаковал Ивано-Франковскую область ударными беспилотниками. Целью были объекты критической инфраструктуры", - рассказала она.

По словам главы ОВА, все воздушные цели обезврежены, но в результате падения обломков возникли пожары.

"К счастью, обошлось без пострадавших. На месте работают соответствующие службы. Ситуация контролируемая", - добавила Онищук.

Обстрел Украины

Российские войска снова атаковали Украину, использовав дроны-камикадзе. Взрывы раздавались в Ивано-Франковской области и громко было в Хмельницкой области. Как отметили в Силах обороны юга Украины, этой ночью двумя волнами с интервалом в 3 часа оккупанты направили группы ударных БПЛА типа "Shahed-131/136" с юга в центральные и западные регионы страны.

Напомним, что россияне не впервые атакуют Прикарпатье. Так, во время массированного обстрела Украины 22 марта в регионе зафиксировали попадание по объекту критической инфраструктуры. Тогда пострадал один человек.

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