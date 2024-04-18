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У Хмельницькій області було чути вибухи

Четвер 18 квітня 2024 02:44
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У Хмельницькій області було чути вибухи Колаж РБК-Україна
Автор: Константин Широкун

У Хмельницькій області пролунали вибухи сьогодні вночі, 18 квітня. У регіоні було оголошено повітряну тривогу у зв'язку з загрозою застосування "Шахедів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Раніше у Повітряних силах ЗСУ повідомляли, що ударні безпілотники типу "Шахед" летіли у напрямку Хмельницького, а потім змінили курс на місто Старокостянтинів Хмельницької області.

Що передувало

Раніше повідомлялося, що вчора пізно ввечері, 17 квітня, російські війська запустили дрони-камікадзе типу "Шахед" з боку тимчасово окупованих регіонів.

Ударні безпілотники влетіли до повітряного простору Донецької області, летіли у бік Дніпропетровської та Харківської областей. Крім того, інша група дронів летіла з боку Запорізької до району Дніпропетровської та Полтавської областей. Пізніше про загрозу "Шахедів" також попереджали мешканці Миколаївської та Одеської областей.

Попереднього разу Сили оборони України "працювали" по дронах-камікадзе в ніч із 15 на 16 квітня. Тієї ночі супротивник для атаки застосував 9 дронів-камікадзе, які запускав з мису Чауда в окупованому Криму. Бойова робота з відбиття атаки тривала на території шести областей.

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Хмельницька область Вторгнення Росії до України Вибухи Дрони
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