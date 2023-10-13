Понад тисячу окупантів та 26 танків. Генштаб ЗСУ оновив втрати Росії

Сили оборони України минулої доби ліквідували понад тисячу російських окупантів. Також військові ЗСУ "мінусували" у ворожій армії ще 26 танків, 49 ББП та 44 артилерійських систем.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Facebook Генерального штабу Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 13.10.23 орієнтовно склали:

особового складу - близько 285 920 (+1030) осіб ліквідовано,

танків - 4931 (+26) од.,

бойових броньованих машин - 9313 (+49) од.,

артилерійських систем - 6807 (+44) од.,

РСЗВ - 811 од.,

засоби ППО - 546 (+1) од.,

літаків - 316 од.,

вертольотів - 316 од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 5264 (+17),

крилаті ракети - 1531 од.,

кораблі/катери - 20 од.,

підводні човни - 1 од.,

автомобільної техніки та автоцистерн - 9203 (+33) од.,

спеціальна техніка - 967 (+1).

Ситуація на фронті 13 жовтня

Як повідомили в Генштабі ЗСУ в ранковому зведенні, минулої доби на фронтах сталося 64 бойових зіткнененнь. Наші захисники відбили 20 атак противника поблизу Авдіївки. Бійці ЗСУ наступають на Мелітопольському та Бахмутському напрямках.

Авіація Сил оборони завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 3 - по пунктах управління та 4 - по зенітно-ракетних комплексах противника. Також підрозділами ракетних військ ЗСУ вражено район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 10 артилерійських засобів та пункт управління окупантів.