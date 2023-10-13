Российские мобилизованные и заключенные больше всего гибнут в Украине, - СМИ

Российские мобилизованные стали одной и самых быстрорастущих категорий потерь ВС РФ на войне против Украины. Кроме "мобиков", больше всего гибнут также заключенные.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российскую службу BBC .

В публикации приводятся данные о российских потерях в Украине на основе сведений из открытых источников, то есть с учетом сообщений российских чиновников и СМИ, рассказов родственников погибших в соцсетях и информации с кладбищ.

Так журналисты Би-би-си совместно с российским изданием "Медиазона" и командой волонтеров смогли подтвердить смерть 4 029 мобилизованных россиян за все время с начала широкомасштабного вторжения в Украину.

"30% из них погибли с 1 июня 2023 года, то есть в период контрнаступления вооруженных сил Украины", - указывается в материале.

Так, говорится в статье, из 4 029 мобилизованных, чья смерть была подтверждена публикациями в России, 1205 человек погибли с 1 июня до 12 октября 2023 года, то есть в период продолжающегося контрнаступления ВСУ.

Что касается количества погибших российских заключенных на войне против Украины, то журналистам в настоящий момент известны имена 6 410 таких людей.

Большая часть из них воевали в составе ЧВК "Вагнер", при этом "с июня поступает все больше сообщений о потерях подразделений "Шторм Z", куда заключенных вербовали представители Минобороны России.

Также российские журналисты и волонтеры смогли установить имена 34 412 военных ВС РФ, погибших на войне в Украине с февраля 2022 года.

В материале говорится, что всего с начала вторжения известно о гибели 2 606 российских офицеров, их которых 696 были в звании от майора и выше.

При этом в материале обращается внимание, что реальное число потерь РФ в Украине определенно выше, чем установленные журналистами цифры.

Потери РФ в Украине

По данным Генерального штаба ВСУ утром 13 октября, Силы обороны Украины за прошедшие сутки ликвидировали более тысячи российских оккупантов, а общие потери росармии с начала широкомасштабного вторжения в Украину уже составили около 285920 "вояк".

Отметим, что Россия официально не раскрывает потери своей армии в войне против Украины. При этом недавно оппозиционные российские СМИ установили поименный список из более чем 30 тысяч российских военных, погибших на фронте.

Ранее сообщалось, что в России отчитались о рекордном снижении количества заключенных. Это связывают с отправкой "зеков" на войну в Украину.

Добавим также, что недавно росСМИ подсчитали, что мобилизованные россияне гибнут на войне в Украине в среднем через 4-5 месяцев после получения повестки, а каждый пятый захватчик – не прожил и двух месяцев.