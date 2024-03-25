Російські літаки скинули дві авіабомби на Бєлгородську область, - ЗМІ

Зазначається, що 22 березня ФАБ-250 знайшли в районі села Шалаєве Валуйського міського округу.

Цього ж дня таку саму авіабомбу знайшли за 5 кілометрів від села Казинка цього ж округу.

Скріншот: Села в Бєлгородській області (google.com/maps)

ASTRA пише, що в обох випадках жителів не евакуювали, боєприпаси вилучили, постраждалих немає.

Росіяни скидають бомби на окуповані території України

На початку січня окупанти з авіації вдарили по вцілілих багатоповерхівках тимчасово окупованого Рубіжного Луганської області. Через численних свідків і велику кількість постраждалих НП не вдалося приховати.

А у вересні російські війська завдали авіаудару по житлових будинках окупованої Нової Каховки. Момент атаки вдалося зафіксувати на відео.

Рейд російських добровольців

"Російський добровольчий корпус" спільно з двома іншими підрозділами прорвали кордон із Росією 12 березня та взяли під контроль кілька населених пунктів, зокрема, у Бєлгородській та Курській областях.

Нещодавно "Сибірський батальйон" повідомив, що увійшов до селища Горьковський у Бєлгородській області. Бійці захопили будівлю місцевої адміністрації. Пізніше добровольці заявили, що повністю контролюють селище.

Крім того, російські добровольці анонсували удари по Бєлгороду та Курську. Вони зазначили, що будуть бити по військових позиціях РФ, тому громадянських закликали евакуюватися.

Нещодавно добровольці повідомили, що їхня кінцева мета операцій полягає у ліквідації путінського режиму у РФ. Первинне завдання - це допомога українським військам.