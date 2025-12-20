Росіяни масово скаржаться на порушення трудових прав. За даними "Роструда", кількість звернень на початок грудня перевищила 70 тисяч, що у півтора раза більше, ніж торік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.

Найбільше скаржаться на затримки зарплат – на початок грудня зафіксовано понад 26 тисяч скарг, що на 60% більше, ніж рік тому. Паралельно на 33% зросла кількість заяв про незаконні звільнення.

Попри офіційні звіти "Росстату" про економічне зростання, його структура свідчить про критичну залежність від військово-промислового комплексу. Дві третини приросту ВВП цього року забезпечив сектор оборонного виробництва, який працює у тризмінному режимі, повідомляють аналітики Служби зовнішньої розвідки.

Водночас корпоративні прибутки за три квартали 2025 року скоротилися на 7,7 %. Це посилює ризики несвоєчасних виплат зарплат, що тягне за собою зростання кредитної заборгованості, проблеми в банківському секторі та загрозу масштабнішої економічної кризи.

"Така динаміка підкреслює, що формальне зростання ВВП в Росії дедалі більше базується на військових витратах, тоді як соціально-економічні показники демонструють поглиблення кризи", - ідеться в повідомленні СЗРУ.