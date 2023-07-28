Російські кораблі зухвало погрожують цивільним суднам у Чорному морі (аудіо)

Російські військові кораблі порушують норми міжнародного права та погрожують цивільним суднам, які проходять неподалік морських портів України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України.
Вони опублікували відео із розмовою окупантів, які через відкритий канал вийшли на зв'язок із судном, що проходило неподалік одного з морських портів України.
Спершу у судна намагалися дізнатися його приналежність до певної країни та вантаж, який він перевозить.
"Для інформації: я попереджаю вас про заборону пересування до портів України. Перевезення судном будь-якого вантажу до України вважається російською стороною як потенційне транспортування військового вантажу. А країна, під прапором якої прямує судно, вважається втягнутою у "конфлікт" в Україні", - сказав росіянин.
Керівник Офісу президент Андрій Єрмак вже відреагував на такі погрози загарбників.
"Російські військові кораблі погрожують цивільним в акваторії Чорного моря, порушуючи всі норми міжнародного морського права. Це методи терористів. Дієвий інструмент проти тероризму - сила", - написав він.
Єрмак додав, що міжнародна спільнота має засудити дії окупантів. Необхідна системна позиція.
Після того, як Росія вийшла із "зернової угоди", Міноборони РФ заявило, що топитиме судна, які йдуть в українські порти. При цьому країни, чиї кораблі йтимуть в Україну, у Кремлі вважатимуть залученими до війни.
До того ж, у британській розвідці повідомили, що країна-агресор направила корвет для перехоплення торгових суден у Чорному морі.
У Міноборони України повідомили, що РФ готує кораблі та авіацію для блокування Чорного моря.
У Силах оборони назвали ознаки, які вказують на те, що росіяни готуються до блокади Чорного моря.
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