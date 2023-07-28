Российские корабли дерзко угрожают гражданским судам в Черном море (аудио)

Они опубликовали видео с разговором оккупантов, которые через открытый канал вышли на связь с судном, которое проходило неподалеку от одного из морских портов Украины.

Сначала у судна пытались узнать его принадлежность к определенной стране и грузе, который он перевозит.

"Для информации: я предупреждаю вас о запрете передвижения в порты Украины. Перевозка судном любого груза в Украину считается российской стороной как потенциальная транспортировка военного груза. А страна, под флагом которой следует судно, считается втянутой в "конфликт" в Украине", - сказал россиянин.

Руководитель Офиса президент Андрей Ермак уже отреагировал на подобные угрозы захватчиков.

"Российские военные корабли угрожают гражданским в акватории Черного моря, нарушая все нормы международного морского права. Это методы террористов. Действенный инструмент против терроризма - сила", - написал он.

Ермак добавил, что международное сообщество должно осудить действия оккупантов. Необходима системная позиция.

Блокада Черного моря

После того, как Россия вышла из "зернового соглашения", Минобороны РФ заявило, что будет топить суда, которые идут в украинские порты. При этом страны, чьи корабли будут идти в Украину, в Кремле сочтут вовлеченными в войну.

К тому же, в британской разведке сообщили, что страна-агрессор направила корвет для перехвата торговых судов в Черном море.

К тому же, в Минобороны Украины сообщили, что РФ готовит корабли и авиацию для блокирования Черного моря.

В Силах обороны назвали признаки, указывающие на то, что россияне готовятся к блокаде Черного моря.

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