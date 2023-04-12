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Російські хакери збирають інформацію в Україні за допомогою камер спостереження у кафе

Ілюстративне фото: російські хакери збирають інформацію в Україні за допомогою камер спостереження у кафе (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські хакери отримали доступ до приватних камер спостереження в українських кав'ярнях, щоб зібрати розвідувальну інформацію про конвої з гуманітарною допомогою, які проїжджають повз них.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Директор відділу кібербезпеки Агентства національної безпеки США Роб Джойс заявив, що російський уряд і підтримувані урядом хакери продовжують атакувати українські системи інформаційних технологій у рамках свого вторгнення в країну.

За його словами, одним із фокусів є камери відеоспостереження, які використовуються місцевою владою та приватними підприємствами для спостереження за оточенням.

За словами Джойса, продовжуються атаки на українські інтереси, будь то фінансові, державні, особисті чи окремі бізнеси, щоб просто нанести шкоди.

"Відбуваються творчі речі. Ми спостерігаємо, як російські хакери входять у відкриті веб-камери, щоб спостерігати за колонами та потягами, які доставляють допомогу. Вони також зламують ці веб-камери... І замість того, щоб використовувати міську площу (камери), які доступні в Інтернеті, вони дивляться на камеру відеоспостереження кав’ярні та бачать дорогу, яку їм потрібно бачити", - сказав Джойс.

За його словами, росіяни також зосереджують свої хакерські дії на американських виробниках оборонної продукції та логістичних транспортних компаніях, щоб дізнатися більше про ланцюг постачання зброї в Україну.

Зазначимо, що у березні компанія Microsoft повідомила, що росіяни готують нову хвилю кібератак на Україну.

Нагадаємо, раніше витік тисячі секретних файлів російської компанії IT-компанії показав, як програмісти допомагають російським спецслужбам.

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