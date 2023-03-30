Витік секретних файлів російської IT-компанії розкрив тактику кібервійни Путіна, - The Guardian

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

За даними журналістів, робота російської НТЦ Vulkan пов'язана з такими російськими спецслужбами, як ФСБ, ГРУ та СЗР. Їх також пов'язують із групою Sandworm, яка, за твердженням уряду США, створювала перебої у роботі енергосистеми в Україні, зірвала Олімпійські ігри у Південній Кореї та прославилися атакою вірусу NotPetya.

Файли Vulkan, датовані 2016-2021 роками, були опубліковані анонімним інформатором, обуреним війною Росії проти України. Такі витоки з Москви дуже рідкісні. Через кілька днів після вторгнення у лютому минулого року джерело звернулося до німецької газети Süddeutsche Zeitung і сказало, що ГРУ та ФСБ "прикриваються" компанією Vulkan.

"Люди мають знати про небезпеку. У зв'язку із подіями в Україні я вирішив оприлюднити цю інформацію. Компанія займається поганими справами, а російський уряд боягузливий і неправильний. Я обурений вторгненням в Україну та жахливими речами, які там відбуваються. Сподіваюся, ви зможете використати цю інформацію, щоб показати, що відбувається за зачиненими дверима", - сказав таємний інформатор.

Файли містить електронні листи, внутрішні документи, плани проектів, бюджети та контракти. Вони дають уявлення про масштабні зусилля Кремля в кіберсфері, коли він веде жорстоку війну проти України. Невідомо, чи використовувалися інструменти, створені Вулканом, для атак у реальному світі, в Україні чи деінде.

Деякі документи з витоку містять те, що здається ілюстративним прикладом потенційних цілей, наприклад, карта США з точками на карті або документ з деталями атомної електростанції у Швейцарії.

Ба більше, один із документів показує, що інженери рекомендують Росії розширити свої можливості, використовуючи інструменти хакера, вкрадені в 2016 році з Агентства національної безпеки США і розміщені в Інтернеті.

Нагадаємо, нещодавно компанія Microsoft повідомила, що росіяни готують нову хвилю кібератак на Україну.

Після чого російські хакери атакували урядові сайти Італії, та навіть визнали сою причетність.

Після чого від російських кібератак постраждав сайт Національної асамблеї Франції.

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