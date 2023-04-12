Российские хакеры собирают информацию в Украине с помощью камер наблюдения в кафе

Директор отдела кибербезопасности Агентства национальной безопасности США Роб Джойс заявил, что российское правительство и поддерживаемые правительством хакеры продолжают атаковать украинские системы информационных технологий в рамках своего вторжения в страну.

По его словам, одним из фокусов являются камеры видеонаблюдения, которые используются местными властями и частными предприятиями для наблюдения за окружением.

По словам Джойса, продолжаются атаки на украинские интересы, будь то финансовые, государственные, личные или отдельные бизнесы, чтобы просто нанести вред.

"Происходят творческие вещи. Мы видим, как российские хакеры входят в открытые веб-камеры, чтобы наблюдать за колоннами и поездами, которые доставляют помощь. Они также взламывают эти веб-камеры... И вместо того, чтобы использовать городскую площадь (камеры) , которые доступны в Интернете, они смотрят на камеру видеонаблюдения кафе и видят дорогу, которую им нужно видеть", - сказал Джойс.

По его словам, россияне также сосредотачивают свои хакерские действия на американских производителях оборонной продукции и логистических транспортных компаниях, чтобы узнать больше о цепи поставок оружия в Украину.

Отметим, что в марте компания Microsoft сообщила, что россияне готовят новую волну кибератак в Украине.

Напомним, ранее утечка тысячи секретных файлов российской компании IT-компании показала, как программисты помогают российским спецслужбам.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.