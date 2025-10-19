UA

Зустріч Зеленського та Трампа Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

Російські хакери зламали військові бази Британії та викрали секретні документи, - ЗМІ

Фото: хакери РФ атакували бази Британії (Getty Images)
Автор: Оксана Тесленко

У Великій Британії розпочато розслідування масштабної кібератаки, внаслідок якої хакери отримали доступ до секретних даних з восьми військових баз.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Daily Mirror.

Як пише таблоїд, російська хакерська група, яку пов’язують із Володимиром Путіна, здійснила злом систем міністерства оборони Великої Британії.

Внаслідок атаки зловмисники отримали:

  • доступ до внутрішніх документів
  • списків персоналу
  • службових електронних адрес
  • іншої конфіденційної інформації, частину якої згодом було опубліковано в даркнеті

Кібератака Росії 

Повідомляється, що хакери проникли до системи через компанію-підрядника Dodd Group, яка займається обслуговуванням військових об’єктів. У міноборони Великої Британії інцидент назвали "катастрофічним", оскільки зловмисникам вдалося обійти багаторівневу систему кіберзахисту та отримати дані, що стосуються безпеки кількох військових баз.

Серед об’єктів, що зазнали кібератаки, була авіабаза Лейкенгіт у графстві Саффолк, де розміщені американські винищувачі F-35. За даними британських ЗМІ, саме на цій базі можуть зберігатися ядерні боєприпаси.

До зламу може бути причетна російська хакерська група Lynx, яка раніше фігурувала в аналогічних розслідуваннях.

Персональні дані військовослужбовців і ветеранів, зокрема імена, банківські реквізити та адреси, могли потрапити до рук зловмисників. У системі обліку заробітної плати зберігалася інформація приблизно про 272 тисячі військових, що робить цей витік одним із найбільших в історії Міністерства оборони Великої Британії.

Раніше ми писали про кібератаку, яка порушила роботу кількох європейських аеропортів. Вона вплинула на роботу аеропортів у Лондоні, Брюсселі та Берліні.

Напередодні парламентських виборів, які пройшли 3-4 жовтня, у Чехії фіксували посилення кібератак з боку РФ.

У грудні минулого року російські хакери атакували державні реєстри Мін'юсту України. Це була одна з наймасштабніших кібератак за час повномасштабної війни.

