У Чехії заявили про кібератаки Росії перед парламентськими виборами

Напередодні парламентських виборів у Чехії спецслужби фіксують зростання кібератак і дезінформації з боку Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Центру протидії дезінформації в мережі Telegram.

У Чехії посилюється стурбованість спробами Росії втрутитися в майбутні парламентські вибори, заплановані на 3-4 жовтня. Чеські спецслужби попереджають, що Москва активно використовує гібридні методи тиску - від кібератак до поширення дезінформації, щоб дестабілізувати ситуацію і знизити довіру громадян до державних інститутів.

Директор Служби безпеки та інформації Чехії (BIS) Міхал Коуделка заявив, що "Росія є найсерйознішою загрозою для безпеки країни". За його словами, головна мета Кремля - підірвати віру в демократичні механізми, право і членство Чехії в ЄС і НАТО.

У липні 2025 року BIS зафіксувала масштабні кібератаки на державні установи та об'єкти критичної інфраструктури. Паралельно російська пропаганда активно поширює фейки, підтримуючи політичні сили, які виступають проти євроінтеграції або допомоги Україні.

Ще 2024 року чеські спецслужби викрили мережу Voice of Europe, через яку Москва фінансувала проросійських політиків і транслювала антиукраїнські наративи. Діяльність цієї структури була офіційно припинена рішенням уряду.

Аналогічні схеми Кремль використовує і в Молдові, де 28 вересня також відбудуться вибори. За даними Центру протидії дезінформації, російська влада синхронізує дії своїх офіційних осіб із проросійськими медіа та політиками, паралельно ведучи інформаційні кампанії в соцмережах. Мета цих операцій - зірвати європейський курс країни та посилити вплив Москви.