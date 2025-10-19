RU

Российские хакеры взломали военные базы Британии и похитили секретные документы, - СМИ

Фото: хакеры РФ атаковали базы Британии (Getty Images)
Автор: Оксана Тесленко

В Великобритании начато расследование масштабной кибератаки, в результате которой хакеры получили доступ к секретным данным с восьми военных баз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Daily Mirror .

Как пишет таблоид, российская хакерская группа, которую связывают с  Владимиром Путиным, осуществила взлом систем министерства обороны Великобритании.

В результате атаки злоумышленники получили:

  • доступ к внутренним документам
  • спискам персонала
  • служебным электронным адресам
  • другой конфиденциальной информации, часть которой впоследствии была опубликована в даркнете

Кибератака России

Сообщается, что хакеры проникли в систему через компанию-подрядчика Dodd Group, которая занимается обслуживанием военных объектов. В минобороны Великобритании инцидент назвали "катастрофическим", поскольку злоумышленникам удалось обойти многоуровневую систему киберзащиты и получить данные, касающиеся безопасности нескольких военных баз.

Среди объектов, подвергшихся кибератаке, была авиабаза Лейкенгит в графстве Саффолк, где размещены американские истребители F-35. По данным британских СМИ, именно на этой базе могут храниться ядерные боеприпасы.

К взлому может быть причастна российская хакерская группа Lynx, которая ранее фигурировала в аналогичных расследованиях.

Персональные данные военнослужащих и ветеранов, в том числе имена, банковские реквизиты и адреса, могли попасть в руки злоумышленников. В системе учета заработной платы хранилась информация примерно о 272 тысячах военных, что делает эту утечку одной из крупнейших в истории Министерства обороны Великобритании.

Ранее мы писали о кибератаке, которая нарушила работу нескольких европейских аэропортов. Она повлияла на работу аэропортов в Лондоне, Брюсселе и Берлине.

Накануне парламентских выборов, которые прошли 3-4 октября, в Чехии фиксировали усиление кибератак со стороны РФ.

В декабре прошлого года российские хакеры атаковали государственные реестры Минюста Украины. Это была одна из самых масштабных кибератак за время полномасштабной войны.

