Как пишет таблоид, российская хакерская группа, которую связывают с Владимиром Путиным, осуществила взлом систем министерства обороны Великобритании.

В результате атаки злоумышленники получили:

доступ к внутренним документам

спискам персонала

служебным электронным адресам

другой конфиденциальной информации, часть которой впоследствии была опубликована в даркнете

Кибератака России

Сообщается, что хакеры проникли в систему через компанию-подрядчика Dodd Group, которая занимается обслуживанием военных объектов. В минобороны Великобритании инцидент назвали "катастрофическим", поскольку злоумышленникам удалось обойти многоуровневую систему киберзащиты и получить данные, касающиеся безопасности нескольких военных баз.

Среди объектов, подвергшихся кибератаке, была авиабаза Лейкенгит в графстве Саффолк, где размещены американские истребители F-35. По данным британских СМИ, именно на этой базе могут храниться ядерные боеприпасы.

К взлому может быть причастна российская хакерская группа Lynx, которая ранее фигурировала в аналогичных расследованиях.

Персональные данные военнослужащих и ветеранов, в том числе имена, банковские реквизиты и адреса, могли попасть в руки злоумышленников. В системе учета заработной платы хранилась информация примерно о 272 тысячах военных, что делает эту утечку одной из крупнейших в истории Министерства обороны Великобритании.