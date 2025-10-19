Российские хакеры взломали военные базы Британии и похитили секретные документы, - СМИ

В Великобритании начато расследование масштабной кибератаки, в результате которой хакеры получили доступ к секретным данным с восьми военных баз.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Daily Mirror .
Как пишет таблоид, российская хакерская группа, которую связывают с Владимиром Путиным, осуществила взлом систем министерства обороны Великобритании.
В результате атаки злоумышленники получили:
Сообщается, что хакеры проникли в систему через компанию-подрядчика Dodd Group, которая занимается обслуживанием военных объектов. В минобороны Великобритании инцидент назвали "катастрофическим", поскольку злоумышленникам удалось обойти многоуровневую систему киберзащиты и получить данные, касающиеся безопасности нескольких военных баз.
Среди объектов, подвергшихся кибератаке, была авиабаза Лейкенгит в графстве Саффолк, где размещены американские истребители F-35. По данным британских СМИ, именно на этой базе могут храниться ядерные боеприпасы.
К взлому может быть причастна российская хакерская группа Lynx, которая ранее фигурировала в аналогичных расследованиях.
Персональные данные военнослужащих и ветеранов, в том числе имена, банковские реквизиты и адреса, могли попасть в руки злоумышленников. В системе учета заработной платы хранилась информация примерно о 272 тысячах военных, что делает эту утечку одной из крупнейших в истории Министерства обороны Великобритании.
