Кібератака викликала збої в аеропортах Європи: можливі затримки рейсів

Кібератака порушила роботу аеропортів в низці міст Європи у суботу, 20 вересня. Пасажирів попереджують про можливі затримки та скасування рейсів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Відомо, що хакери атакували постачальника послуг автоматичних систем реєстрації та посадки в аеропортах Європи. Кібератака вплинула на роботу аеропортів у Лондоні, Брюсселі та Берліні.

У берлінському аеропорту зазначили, що через виведення з ладу автоматизованих систем проводити реєстрацію та посадку можна лише вручну.

"Це має значний вплив на розклад польотів і, на жаль, призведе до затримок та скасування рейсів", - йдеться у заяві.

А в лондонському аеропорту "Гітроу" попередили про затримки, спричинені "технічною проблемою" у стороннього постачальника. В аеропорті Берліна заявили, що працюють над швидким розв'язанням "технічної проблеми у постачальника системи, що працює по всій Європі", яка спричинила довший час очікування на реєстрацію.

Пасажирам, рейс яких запланований на 20 вересня, порадили підтвердити свою подорож в авіакомпаній, перш ніж вирушати до аеропорту.