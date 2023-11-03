Російські хакери атакували податкову службу та банк Фінляндії

Ствердується, що в якості запобіжного заходу обидві організації заблокували доступ до своїх веб-сторінок з-за кордону, у Фінляндії сайти доступні в звичайному режимі. Банк заявляє, що зніме обмеження, коли ситуація нормалізується.

Російське хакерське угруповання NoName 057 (16) заявило, що вони стоять за цими атаками. У списку об'єктів кібератак вони також згадують про транспортну агенцію Väylävirasto.

Атаки російських хакерів на європейські установи

30 жовтня стало відомо, що хакерська група Clop із РФ отримала доступ до адрес електронної пошти близько 632 000 федеральних службовців США в Міністерствах оборони та юстиції.

Після заяви болгарського уряду про надання Україні допомоги у вигляді 100 одиниць бронетехніки, російські хакери із групи Noname057 (16) заблокували роботу сайту парламенту Болгарії.

Також Агентство кібербезпеки Італії у серпні виявило хакерські атаки на веб-сайти щонайменше п'яти банків. Їх здійснила російська хакерська група NoName057(16).