Российские хакеры атаковали налоговую службу и банк Финляндии

Утверждается, что в качестве меры пресечения обе организации заблокировали доступ к своим веб-страницам из-за границы, в Финляндии сайты доступны в обычном режиме. Банк заявляет, что снимет ограничения, когда ситуация нормализуется.

Российская хакерская группировка NoName 057(16) заявила, что они стоят за этими атаками. В списке объектов кибератак они также упоминают о транспортном агентстве Väylävirasto.

Атаки российских хакеров на европейские учреждения

30 октября стало известно, что хакерская группа Clop из РФ получила доступ к адресам электронной почты около 632 тысяч федеральных служащих США в Министерствах обороны и юстиции.

После заявления болгарского правительства о предоставлении Украине помощи в виде 100 единиц бронетехники, российские хакеры из группы Noname057(16) заблокировали работу сайта парламента Болгарии.

Также Агентство кибербезопасности Италии в августе обнаружило хакерские атаки на веб-сайты не менее пяти банков. Их совершила российская хакерская группа NoName057(16).