Російські хакери здійснили DDoS-атаки на італійські банки
Агентство кібербезпеки Італії сьогодні, 1 серпня виявило хакерські атаки на веб-сайти щонайменше п'яти банків. Їх здійснила російська хакерська група NoName057(16).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Представник агенста повідомив, що банками, які атакували росіяни були Intesa Sanpaolo (ISP.MI), Monte dei Paschi di Siena (BMPS.MI) і BPER Banca (EMII.MI), а також FinecoBank (FBK.MI) і Banca Popolare di Сондріо (BPSI.MI).
Під час DDoS-атак хакери намагалися заповнити мережу надзвичайно великими обсягами трафіку даних, щоб паралізувати її.
Джерело в одному з банків, які стали об’єктом атаки зазначає, що їхній сайт вийшов з ладу через великий трафік, але лише на короткий проміжок часу, а мобільний додаток працював регулярно.
В агенстві кібербезпеки заявили, що швидко надали допомогу установам, які стали мішенню для атак російської групи Noname057 (16), щоб пом’якшити будь-який вплив.
Атаки російських хакерів на європейські установи
Після заяви болгарського уряду про надання Україні допомоги у вигляді 100 одиниць бронетехніки, російські хакери із групи Noname057 (16) заблокували роботу сайту парламенту Болгарії. Також, росіяни вирішили "помститись" Чехії, за допомогу нашій державі. Вони атакували сервери муніципалітету Праги.
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