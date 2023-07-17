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Російські хакери здійснили DDoS-атаку на парламент Болгарії через допомогу Україні

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Понеділок 17 липня 2023 00:57
Російські хакери здійснили DDoS-атаку на парламент Болгарії через допомогу Україні Фото: хакери з РФ атакували парламент Болгарії (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Російська хакерська група NoName057(16) заблокувала роботу сайту парламенту Болгарії, через допомогу Софії Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Свободна Европа.

Депутат від партії "Демократична Болгарія" Івайло Мірчев написав у Facebook, що причиною хакерської атаки став намір Болгарії допомогти Україні із бронемашинами.

"Болгарія підготувала для України пакунок із 100 одиницями бронетехніки. Тому сайт Народних зборів Болгарії отримав від нас кілька сотень тисяч DDoS-ракет", - написали хакери у своєму Telegram.

Міністр електронного управління Болгарії Александр Йоловський заявив, що ця атака вкотре піднімає питання кібербезпеки державних установ. З початку року зафіксували близько 80 подібних атак.

Допомога Україні від Болгарії

6 липня президент України Володимир Зеленський прибув з офіційним візитом до столиці Болгарії Софії. Там було підписано Спільну декларацію щодо євроатлантичної інтеграції України.

А вже 14 липня, оголосили про перший військовий пакет від Болгарії для України, про який було оголошено офіційно. До нього увійде 100 броньованих машин. Також, болгарський уряд вирішив приєднатися до спільної закупівлі боєприпасів для України у межах проєкту Європейського оборонного агентства.

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