Російські енергетики підірвались на вибухівці в окупованому Маріуполі

У захопленому Маріуполі російські енергетики підірвались на вибухівці 1 жовтня. Один з них загинув, інший знаходиться у важкому стані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

"В Маріуполі сьогодні російські енергетики підірвались на російської міні чи то снаряді. Один загинув одразу, другий важкий" - написав він.

Нагадаємо, у Маріуполі колаборанти вже підготували рішення щодо мобілізації чоловіків.

Раніше повідомлялося про плани росіян закрити Маріуполь для виїзду жителів, щоб провести в місті примусову мобілізацію.

Окрім того, загарбники лякають мешканців Маріуполя кримінальною відповідальністю за отримання гуманітарної допомоги.

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