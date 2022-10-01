Российские энергетики подорвались на взрывчатке в оккупированном Мариуполе

В захваченном Мариуполе российские энергетики подорвались на взрывчатке 1 октября. Один из них погиб, второй находится в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

"В Мариуполе сегодня российские энергетики взорвались на российской мине или снаряде. Один погиб сразу, второй тяжелый" - написал он.

Напомним, в Мариуполе коллаборанты уже подготовили решение по мобилизации мужчин.

Ранее сообщалось о планах россиян закрыть Мариуполь для выезда жителей, чтобы провести в городе принудительную мобилизацию.

Кроме того, захватчики пугают жителей Мариуполя уголовной ответственностью за получение гуманитарной помощи.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.