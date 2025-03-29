Російські дрони знищили базу відпочинку у Сумській області: фото наслідків

Нічна атака РФ

В ніч на 29 березня російські окупанти випустили по Україні 172 дрони. Сили ППО знищили 94 дрони, ще 69 ворожих безпілотників-імітаторів - локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Армія РФ масовано атакувала дронами Дніпро. Внаслідок атаки виникли пожежі, пошкоджені багатоповерхівки та приватні будинки, навчальний заклад, адмінбудівля, складські приміщення, гаражі. Також виникла пожежа на території готельно-ресторанного комплексу.

Станом на ранок відомо, що кількість постраждалих у Дніпрі зросла до 21, четверо осіб загинули. Як виглядає Дніпро після атаки - за посиланням.

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