Российские дроны уничтожили базу отдыха в Сумской области: фото последствий

Российские оккупанты дронами атаковали Сумскую область в ночь на 29 марта. Уничтожена база отдыха в Ахтырском районе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Сумской области.
"Ночью враг снова атаковал Сумскую область беспилотниками. В результате очередного обстрела разрушениям подверглась база отдыха в Ахтырском районе. К счастью, обошлось без пострадавших", - говорится в сообщении.
Фото: РФ уничтожила базу отдыха в Сумской области (facebook.com/policesumy)
Как уточнили в ГСЧС, в результате атаки возник масштабный пожар - горели жилые и нежилые помещения.
Во время тушения пожара начались повторные атаки. Спасатели успели добраться до укрытия, но обломками поврежден пожарный автомобиль.
"После стабилизации обстановки пожарные вернулись и ликвидировали все очаги возгорания. Пострадавших нет", - добавили в ГСЧС.
В ночь на 29 марта российские оккупанты выпустили по Украине 172 дрона. Силы ПВО уничтожили 94 дрона, еще 69 вражеских беспилотников-имитаторов - локационно потеряны (без негативных последствий).
Армия РФ массированно атаковала дронами Днепр. В результате атаки возникли пожары, повреждены многоэтажки и частные дома, учебное заведение, админздание, складские помещения, гаражи. Также возник пожар на территории гостинично-ресторанного комплекса.
По состоянию на утро известно, что количество пострадавших в Днепре возросло до 21, четыре человека погибли. Как выглядит Днепр после атаки - по ссылке.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.