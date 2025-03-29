Российские дроны уничтожили базу отдыха в Сумской области: фото последствий

"Ночью враг снова атаковал Сумскую область беспилотниками. В результате очередного обстрела разрушениям подверглась база отдыха в Ахтырском районе. К счастью, обошлось без пострадавших", - говорится в сообщении.

Фото: РФ уничтожила базу отдыха в Сумской области (facebook.com/policesumy)

Как уточнили в ГСЧС, в результате атаки возник масштабный пожар - горели жилые и нежилые помещения.

Во время тушения пожара начались повторные атаки. Спасатели успели добраться до укрытия, но обломками поврежден пожарный автомобиль.

"После стабилизации обстановки пожарные вернулись и ликвидировали все очаги возгорания. Пострадавших нет", - добавили в ГСЧС.

