Російські дрони залетіли в Молдову під час атаки на Україну: що відомо

Нагадуємо, що російська влада поширює неправдиву інформацію щодо ситуації в Куп'янську, в той час, як українські війська продовжують очищати місто від залишків окупаційних підрозділів. Командування ЗСУ зазначає, що на цьому напрямку бойові дії розвиваються стрімко і вимагають злагоджених дій.

Зазначимо, що в ніч на 28 листопада Військово-морські сили та Сили спеціальних операцій України завдали удару по тимчасово окупованому Криму, вразивши летовище Саки та знищивши склад ударних безпілотників, системи ППО та іншу військову інфраструктуру.