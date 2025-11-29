RU

Российские дроны залетели в Молдову во время атаки на Украину: что известно

Фото: ударный дрон (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасия

В воздушном пространстве Республики Молдова в ночь на 29 ноября зафиксированы два дрона, которые пересекли границу с Украиной, что привело к временной приостановке авиасообщения и усиленному контролю над безопасностью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию издания Point.

Дроны пересекли границу

Два беспилотных летательных аппарата были замечены в районе Воронково на участке Станиславка (Одесская область, Украина) – Воронково на левом берегу Днестра.

По информации Пограничной полиции, дроны направлялись в сторону села Великая Косница (Украина) – Руслановка Сорокского района и пересекли государственную границу Республики Молдова.

Временная блокировка воздушного пространства

В целях безопасности воздушное пространство Молдовы было временно закрыто, а рейсы перенаправлены.

После проверки часть территории снова открыли, за исключением северного региона, где продолжается усиленный контроль.

Проверка и меры предосторожности

Сейчас проводится детальная проверка района, через который предположительно пролетали дроны.

На данный момент угрозы гражданской инфраструктуре или людям обнаружено не было. Власти продолжают наблюдать за ситуацией и поддерживать повышенный уровень готовности.

Что известно об атаке на Украину в ночь на 29 ноября

В ночь на 29 ноября Россия совершила очередном комбинированный обстрел Украины. Были задействованы дроны и баллистика, основной удар припадает на Киев. Последствия и количество пострадавших все еще уточняется.

Напоминаем, что российские власти распространяют ложную информацию о ситуации в Купянске, в то время как украинские войска продолжают очищать город от остатков оккупационных подразделений. Командование ВСУ отмечает, что на этом направлении боевые действия развиваются стремительно и требуют слаженных действий.

Отметим, что в ночь на 28 ноября Военно-морские силы и Силы специальных операций Украины нанесли удар по временно оккупированному Крыму, поразив аэродром Саки и уничтожив склад ударных беспилотников, системы ПВО и другую военную инфраструктуру.

