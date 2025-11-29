Российские дроны залетели в Молдову во время атаки на Украину: что известно

В воздушном пространстве Республики Молдова в ночь на 29 ноября зафиксированы два дрона, которые пересекли границу с Украиной, что привело к временной приостановке авиасообщения и усиленному контролю над безопасностью.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию издания Point.
Два беспилотных летательных аппарата были замечены в районе Воронково на участке Станиславка (Одесская область, Украина) – Воронково на левом берегу Днестра.
По информации Пограничной полиции, дроны направлялись в сторону села Великая Косница (Украина) – Руслановка Сорокского района и пересекли государственную границу Республики Молдова.
В целях безопасности воздушное пространство Молдовы было временно закрыто, а рейсы перенаправлены.
После проверки часть территории снова открыли, за исключением северного региона, где продолжается усиленный контроль.
Сейчас проводится детальная проверка района, через который предположительно пролетали дроны.
На данный момент угрозы гражданской инфраструктуре или людям обнаружено не было. Власти продолжают наблюдать за ситуацией и поддерживать повышенный уровень готовности.
В ночь на 29 ноября Россия совершила очередном комбинированный обстрел Украины. Были задействованы дроны и баллистика, основной удар припадает на Киев. Последствия и количество пострадавших все еще уточняется.
Напоминаем, что российские власти распространяют ложную информацию о ситуации в Купянске, в то время как украинские войска продолжают очищать город от остатков оккупационных подразделений. Командование ВСУ отмечает, что на этом направлении боевые действия развиваются стремительно и требуют слаженных действий.
Отметим, что в ночь на 28 ноября Военно-морские силы и Силы специальных операций Украины нанесли удар по временно оккупированному Крыму, поразив аэродром Саки и уничтожив склад ударных беспилотников, системы ПВО и другую военную инфраструктуру.