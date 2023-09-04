Російські дрони - загроза і для сусідніх країн. Єрмак назвав чотири пункти для зупинки агресора

Російські ударні дрони є загрозою не лише для України, але і для сусідніх держав та наших партнерів. Тому країну-агресора необхідно зупинити спільними діями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Офісу президента Андрія Єрмака .

Він зазначив, що у своїх терористичних атаках на українську портову інфраструктуру, метою яких є створення продовольчої кризи у світі, російські дрони та ракети загрожують жителям інших держав також.

Єрмак впевнений, що це можливо зупинити сильними діями. Він запропонував чотири пункти для цього:

Необхідно перекрити кисень російському військово-промисловому комплексу. Росіяни не мають отримувати західні компоненти для виробництва ракет та дронів через треті країни. Відповідний план дій група Макфола-Єрмака вже запропонувала нашим союзникам. Санкції мають стати жорсткішими. Без цих компонентів РФ не зможе виробляти зброю для вбивств.

Окупанти не повинні запускати ударні безпілотники та ракети по Україні - їх потрібно позбавити цих можливостей.

Союзники мають передавати більше систем ППО/ПРО для України. Ставка ворога робиться на те, щоб перевантажити нашу оборону кількістю власної зброї та дронів. Відповідно, потрібно більше систем.

Додаткове озброєння та далекобійні ракети для України - це пришвидшення деокупації наших територій. РФ має бути розгромлена на полі бою. Ми повинні зробити так, щоб країна-агресор втратила будь-який потенціал для ведення бойових дій на роки. Це можливо, якщо розбити їхню армію та позбавити ВПК можливостей виробляти озброєння.

Єрмак впевнений, що тільки так ми зможемо зупинити божевільну диктатуру, яка становить загрозу для всіх.

Що цьому передувало

Російські "Шахеди" впали та здетонували в Румунії під час масованої атаки у районі Ізмаїльського порту цієї ночі.

Нагадаємо, що ночі окупанти атакували Україну, застосовуючи кілька хвиль "Шахедів". Зокрема, вони били по цивільній інфраструктурі Подунав'я. Там було пошкоджено складські та виробничі будівлі, устаткування аграрних та промислових підприємств. Сили ППО збили 17 безпілотників.

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