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Российские дроны - угроза и для соседних стран. Ермак назвал четыре пункта для остановки агрессора

Понедельник 04 сентября 2023 11:43
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Российские дроны - угроза и для соседних стран. Ермак назвал четыре пункта для остановки агрессора Фото: руководитель Офиса президента Андрей Ермак (president.gov.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские ударные дроны представляют угрозу не только Украине, но и соседним государствам и нашим партнерам. Поэтому страну-агрессора необходимо остановить совместными действиями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

Он отметил, что в своих террористических атаках на украинскую портовую инфраструктуру, целью которых является создание продовольственного кризиса в мире, российские дроны и ракеты также угрожают жителям других государств.

Ермак уверен, что это можно остановить сильными действиями. Он предложил четыре пункта для этого:

  • Необходимо перекрыть кислород российскому военно-промышленному комплексу. Россияне не должны получать западные компоненты для производства ракет и дронов через третьи страны. Соответствующий план действий группа Макфола-Ермака уже представила нашим союзникам. Санкции должны стать более жесткими. Без этих компонентов РФ не сможет производить оружие для убийств.
  • Оккупанты не должны запускать ударные беспилотники и ракеты по Украине - их нужно лишить этих возможностей.
  • Союзники должны передавать больше систем ПВО/ПРО для Украины. Ставка врага делается на то, чтобы перегрузить нашу оборону количеством собственного оружия и дронов. Соответственно, требуется больше систем.
  • Дополнительное вооружение и дальнобойные ракеты для Украины - это ускорение деоккупации наших территорий. РФ должна быть разгромлена на поле боя. Мы должны сделать так, чтобы страна-агрессор потеряла какой-либо потенциал для ведения боевых действий на годы. Это возможно, если разбить их армию и лишить ВПК возможности производить вооружение.

Ермак уверен, что только так мы сможем остановить безумную диктатуру, представляющую угрозу всем.

Что этому предшествовало

Российские "Шахеды" упали и сдетонировали в Румынии во время массированной атаки в районе Измаильского порта этой ночью.

Напомним, что ночью оккупанты атаковали Украину, применяя несколько волн "Шахедов". В частности, они били по гражданской инфраструктуре Подунавья. Там были повреждены складские и производственные здания, оборудование аграрных и промышленных предприятий. Силы ПВО сбили 17 беспилотников.

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