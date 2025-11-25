Російські дрони ймовірно перетнули кордон з Румунією та Молдовою, - Повітряні сили

Російські дрони над Румунією

Нагадаємо, 22 листопада Румунія підіймала пару винищувачів F-16 на фоні російської атаки дронів по Одеській області сьогодні вночі, 22 листопада.

Окрім того, у ніч проти 11 листопада Румунія привела у готовність системи протиповітряної оборони через масовану атаку російських дронів по українських портах на Дунаї.

Так, радарами було зафіксовано рух групи безпілотників у зоні, що прилягає до румунського повітряного простору. Це стало підставою для превентивної активації систем ППО. Через несприятливі погодні умови у південно-східній частині країни бойові літаки Повітряної поліції не могли здійснити виліт.

Також раніше у Румунії, на території повіту Тулча, який межує з Україною, виявили фрагменти невідомого безпілотника. Експерти міністерства оборони Румунії зібрали частини дрона для подальшого розслідування.

Також раніше, 13 вересня, російський ударний дрон вторгся в повітряний простір Румунії. Такий інцидент стався під час спроби атаки росіян на українську інфраструктуру на Дунаї.