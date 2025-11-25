Российские дроны вероятно пересекли границу с Румынией и Молдовой, - Воздушные силы

Российские дроны над Румынией

Напомним, 22 ноября Румыния поднимала пару истребителей F-16 на фоне российской атаки дронов по Одесской области сегодня ночью, 22 ноября.

Кроме того, в ночь на 11 ноября Румыния привела в готовность системы противовоздушной обороны из-за массированной атаки российских дронов по украинским портам на Дунае.

Так, радарами было зафиксировано движение группы беспилотников в зоне, прилегающей к румынскому воздушному пространству. Это стало основанием для превентивной активации систем ПВО. Из-за неблагоприятных погодных условий в юго-восточной части страны боевые самолеты Воздушной полиции не могли осуществить вылет.

Также ранее в Румынии, на территории уезда Тулча, который граничит с Украиной, обнаружили фрагменты неизвестного беспилотника. Эксперты министерства обороны Румынии собрали части дрона для дальнейшего расследования.

Также ранее, 13 сентября, российский ударный дрон вторгся в воздушное пространство Румынии. Такой инцидент произошел во время попытки атаки россиян на украинскую инфраструктуру на Дунае.